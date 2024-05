Haustürwahlkampf in Duisburg „Passt gut auf euch auf!“

Duisburg · Angriffe auf Politiker nehmen zu. Besonders die Grünen werden häufig attackiert, erst am Wochenende wurde eine Abgeordnete in Niedersachsen verletzt. Wie macht man in diesen Zeiten Werbung für Europa? Ein Nachmittag mit einem Wahlkampfteam in Duisburg – von Haustür zu Haustür.

27.05.2024 , 15:40 Uhr

Ein beschädigtes Plakat der Grünen. Hier sollte eigentlich Terry Reintke, Spitzenkandidatin aus dem Ruhrgebiet zu sehen sein. Foto: dpa/Michael Kappeler