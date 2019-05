Wahlkampf : Europawahl: Grünen-Chef Robert Habeck im UCI-Kino

Terry Reintke, NRW-Spitzenkandidatin und Europaabgeordnete der Grünen, kommt gemeinsam mit Parteichef Robert Habeck nach Duisburg. Am Mittwoch, 22. Mai, sind die beiden ab 18.30 Uhr im UCI-Kino am Hauptbahnhof zu Gast bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen.

„In unserem Duisburg kommt viel zusammen. Menschen aus aller Welt, alte und neue Industrie. Herausforderungen und Chancen und eine Gesellschaft, die sich mutig in die Zukunft aufmacht. Darum geht es bei dieser Europawahl“, heißt es in der Einladung.

Die Grünen rechnen mit großen Interesse. Ihr Bundesvorsitzender Habeck gilt als Hoffnungs- und Sympathieträger seiner Partei und gehört in Umfragen zu den beliebtesten Politikern in Deutschland. Nach Katarina Barley (SPD) und der CDU-Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, die wie berichtet am 18. Mai um 15 Uhr auf dem König-Heinrich-Platz eine Rede hält, ist Habeck dann bereits der dritte Spitzenpolitiker im EU-Wahlkampf in Duisburg.