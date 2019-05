Wahlschlappe der SPD in Duisburg : Ratlosigkeit in der einstigen roten Hochburg

Meinung Duisburg Der Absturz der Sozialdemokraten in ihrer einstigen Hochburg Duisburg traf die SPD nicht unvorbereitet.

Bei Gesprächen am Infostand auf der Straße und in Diskussionsveranstaltungen habe man gespürt, dass man mit Personal und Themen bei den Menschen einfach nicht mehr durchdringe, sagte der SPD-Landtagsabgeordnete Rainer Bischoff. Die einst stolze Partei, die in unserer Stadt jahrzehntelang absolute Mehrheiten holte und auf keine Koalitions- oder Kooperationspartner angewiesen war, vereint nun noch gerade einmal rund ein Viertel der Wählerstimmen für sich. Ein „Weiter so“, dürfe es nicht mehr geben, sagte Fraktionschef Bruno Sagurna. Insgesamt überwog am gestrigen Abend nicht nur Frust, sondern auch pure Ratlosigkeit bei den Genossen.