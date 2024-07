Europäischer Stahlpakt gefordert Wie die EU den Stahlstandort Duisburg retten soll

Sofortmaßnahmen für eine starke europäische Stahlindustrie fordert die CDU/CSU-Gruppe in der EVP-Fraktion im europäischen Parlament. Die EU-Parlamentarier Dennis Radtke (sozialpolitischer Sprecher) und Christian Ehler (industriepolitischer Sprecher) von der EVP stellten am Mittwoch ein entsprechendes Positionspapier für einen Europäischen Stahlpakt vor. Ihre Kernforderung ist dabei, die Rahmenbedingungen in Europa so zu verbessern, dass die Stahlindustrie in Europa wieder wettbewerbsfähig wird. Das ist für Duisburg als größtem europäischen Stahlstandort von besonderer Bedeutung.