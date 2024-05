Ungewöhnliche Aktionen in Duisburg Für Europa abstimmen, ein iPhone gewinnen

Duisburg · In kaum einer deutschen Stadt ist die Wahlbeteiligung so niedrig wie in Duisburg. Zur Europa-Wahl hat man sich dort nun ein Gewinnspiel überlegt. Wer am Wahllokal ein Selfie macht, kann Preise im Wert von 20.000 Euro gewinnen. Es gibt auch Freibier. Was sagen Experten dazu?

10.05.2024 , 10:39 Uhr

Für Europa wählen und gewinnen: Die Plakate zur Aktion in Duisburg. Foto: Alexander Triesch