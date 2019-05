Überblick : Europa-Schwerpunkt im Halbjahresprogramm des KDA

Duisburg Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt Duisburg Niederrhein (KDA) verknüpft seit seiner Gründung vor 27 Jahren soziale, ökonomische und ökologische Herausforderungen mit sozialethischen Fragestellungen.

So lud der KDA zum grenzübergreifenden Bürgerdialog zur Zukunft der EU bereits ins niederländische Nimwegen ein und Journalistin Elisabeth Heinze stellte in Duisburg zum Griechenland-Wahljahr die Frage: „Nach der Krise ist vor der Krise?“. Um die Gemeinsame Agrarpolitik der EU und ihre Konsequenzen für die Landwirtschaft in Deutschland geht es jetzt im Mai bei einer Experten-Diskussion in Kleve. Inwieweit Chinas Stahlproduktion ruinöser Wettbewerb ist oder ob sich hierbei auch Chancen für Europa ergeben ist Thema einer Diskussion, die Jochen Pöttgen von der Regionalvertretung der Europäischen Kommission, MdB a.D. Johannes Pflug, ehrenamtlicher China-Beauftragter der Stadt Duisburg, und Tekin Nasikkol, Gesamtbetriebsratsvorsitzender thyssenkrupp Steel Europe AG, bestreiten.

Kurz vor der Europa-Wahl präsentiert dann Marie Rosenkranz ein Manifest für die Begründung einer Europäischen Republik und am Wahltag selbst lädt der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt Duisburg Niederrhein zu einer Wahlparty ein. Selbst die Studienfahrten des KDA nehmen Europa in den Focus: Zum einen sollen die drei Tage in Paris im Mai unter dem Titel „Bürger aller Länder vereinigt Euch!!!“ eine Bestandsaufnahme vor der Europawahl werden. Und die Griechenlandreise im Juni thematisiert die wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage nach dem offiziellen Abschluss der EU-Memoranden. Ein Kurs über die eigenen Erfahrungen mit „Arbeit“, ein Vortrag von Prof. Dr. Traugott Jähnichen über „Industrie 4.0 und der Faktor Mensch“, eine Betriebsbesichtigung der Hüttenwerke Krupp Mannesmann oder der schon traditionelle ökumenische Landgottesdienst zeigen, dass das Programm des KDA auch in diesem Halbjahr dennoch wieder vielseitig ist.