Azubi ohne Abschluss arbeitet bei Euronics Haas „Ich habe vier Monate auf der Straße gelebt“

Es war Mitte Dezember 2023, als André plötzlich vor der Ladentür von Euronics Haas an der Mündelheimer Straße 11 stand. Die Firma war die letzte Anlaufstelle des Duisburgers, um einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Denn Ende Dezember wäre die Frist von drei Monaten abgelaufen, innerhalb der André von der Berufsschule aus eine neue Lehrstelle finden musste. Sonst hätte die ihn rausgeworfen, wodurch sich die Hoffnung, endlich einen Schulabschluss in der Tasche zu haben, für den 26-Jährigen verringert hätte. Dabei ist André keineswegs faul oder unmotiviert. Schule hat bisher nur eine eher untergeordnete Rolle in seinem Leben gespielt. Viel eher ging es darum, der Gewalt in seinem Leben zu entfliehen und seinen Alltag zu regeln. Aber von Anfang an.