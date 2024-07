Lottogewinn im Raum Duisburg Was man mit fast 100 Millionen Euro kaufen kann

Als er die E-Mail erhalten hat, soll er es zunächst nicht geglaubt haben: Ein 31-Jähriger aus dem Raum Duisburg hat beim Eurojackpot rund 98 Millionen Euro gewonnen. Es ist einer der höchsten Gewinne, die in der Lotterie je ausgezahlt wurde. Doch was stellt man eigentlich an mit so viel Geld? Was könnte man sich kaufen? Wir haben zehn – nicht immer ganz ernstgemeinte – Ideen zusammengetragen.