Verfolgungsjagd durch Essen : 20-Jähriger klaut Smart – und rammt Autos, Baum und Sperrmüll

Essen Ein 20-Jähriger, der offenbar unter Drogen stand, ist mit einem geklauten Wagen quer durch Essen gerast. Er flüchtete im Harakiri-Stil vor der Polizei und baute gleich mehrere Unfälle. Das Protokoll der wilden Fahrt.

Am Samstagmorgen, 22. Oktober, verursachte ein 20-Jähriger mit einem zuvor gestohlenen Smart gleich mehrere Unfälle in Essen. Der schwarze Smart fiel zunächst einer Streifenwagenbesatzung auf, die gegen 7.30 Uhr von der Krayer Straße in die Straße Am Zehnthof abbog.