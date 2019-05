Projekt „ESPADU“ : Neustart für Energieprogramm an Duisburger Schulen

Duisburg Mit dem Projekt „ESPADU“ sollen Schülerinnen und Schüler in Duisburg für einen bewussteren Umgang mit Ressourcen sensibilisiert werden.

Das Projekt „ESPADU“ geht in eine neue Runde. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Sören Link wurde in der Kick-Off-Veranstaltung am gestrigen Donnerstag der Startschuss für eine weitere Phase des Projektes bis 2021 gegeben. „,ESPADU’ leistet einen entscheidenden Beitrag Duisburgs zum Kampf gegen den Klimawandel und ist ein wichtiger Bestandteil des European Energie Awards, an dem sich Duisburg ebenfalls seit vielen Jahren beteiligt. Im letzten Jahr wurde die Stadt hier erneut mit dem Award in Silber ausgezeichnet,“ sagte Oberbürgermeister Sören Link in seinem Grußwort zum Projektstart.