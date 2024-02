Sängerin aus Duisburg Marie Wegener will zum ESC ... für San Marino

Mit dem Format „Una voce per San Marino“ (Eine Stimme für San Marino) fährt der verantwortliche Sender San Marino RTV (SMRTV) schwere Geschütze für dem diesjährigen Vorentscheid auf. Neben regulären Castings und Halbfinal-Sendungen, schaltete sich das KI-Start-up Casperaki ein. In Kooperation mit dem SMRTV wurden zehn Lieder mit der Künstlichen Intelligenz entwickelt, in einem Songwriting-Camp in England wurde dann mit Sängerinnen und Musikern am Feinschliff gearbeitet. Eine davon ist auch Wegener. Sie sei angefragt worden, berichtet sie, einen freien Platz in dem Camp habe es noch gegeben.