Kundgebung am 1. Mai findet statt : Verwaltungsgericht kippt Demo-Verbot in Duisburg

Duisburg Der 1. Mai ohne eine Demo? Das wollte ein politisches Bündnis in Duisburg nicht hinnehmen und klagte gegen die Entscheidung der Stadt, die eine Kundgebung in der Coronakrise zuerst verboten hatte. Nun findet sie doch statt – unter strengen Auflagen.

Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht hat eine Mai-Kundgebungen in Duisburg unter strikten Auflagen erlaubt. In Duisburg-Hamborn dürfen demnach an diesem Freitag Kundgebungen unter strengen Abstands- und Hygieneauflagen stattfinden, wie das Gericht am Donnerstag entschieden hat. Die Teilnehmerzahl sei auf 50 Personen zu begrenzen. Gegen die Beschlüsse kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster eingelegt werden.