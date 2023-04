Tag der Arbeit Hendrik Wüst kommt zur Mai-Demo nach Duisburg

Mit großen Demos in ganz Nordrhein-Westfalen wollen die Gewerkschaften die Landesregierung am Tag der Arbeit zu einer sozialeren Politik drängen. In diesem Jahr wird die zentrale Demonstration in Duisurg stattfinden. „Es ist der Tag, an dem wir auf die Straßen und Plätze gehen und ein kraftvolles Zeichen setzen für eine gerechte Zukunft, einen starken Sozialstaat und eine leistungsfähige öffentliche Daseinsvorsorge“, sagte die Landeschefin des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Anja Weber, am Dienstag in Düsseldorf. Auch Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wird am 1. Mai bei der Kundgebung in Duisburg sprechen.