10 Pfennig für eine halbe Stunde Vor 70 Jahren wurde in Duisburg die erste Parkuhr aufgestellt

Fritz Seydaack hat in den 50er- und 60er-Jahren eine beachtliche berufliche Karriere erlebt. In Erinnerung geblieben ist er aber auch, weil er die Einführung der ersten „Parkographen“, wie die Uhren damals genannt wurden, in Deutschland zu verantworten hatte. Seydaack war Verkehrsdezernent in Duisburg, als die ersten 20 Parkuhren entlang der Straße „Am Buchenbaum“ aufgestellt wurden, direkt hinter dem Kaufhaus Horten. Er betonte bei der Aufstellung am 4. Januar 1954, also vor 70 Jahren, dass die Parkuhren keineswegs dazu aufgestellt wurden, um die Kassen der Stadt zu füllen. Vielmehr sollte es darum gehen, durch die kurze Parkzeit mehr Parkraum für alle zu schaffen.