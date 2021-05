Gutachten entlastet Erich Staake : Duisburgs Hafenchef kann wegen Impf-Vordrängelei nicht entlassen werden

Duisburg Erich Staake scheint in der Impfaffäre mit einem blauen Auge davon zu kommen. Ein erstes Gutachten entlastet nun den Chef des Duisburger Hafens. Ein zweites steht aber noch aus. Worum es dabei geht.

Kostenpflichtiger Inhalt Der 67-jährige Staake hatte sich bereits am 13. Januar und am 3. Februar, ebenso wie Ex-MSV-Boss und Baulöwe Walter Hellmich (77), in einem Duisburger Hewag-Seniorenstift der Hellmich-Gruppe impfen lassen. Die beiden wären zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit einer Impfung an der Reihe gewesen.