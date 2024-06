Faktencheck zu Dava Nein, die „Erdogan-Partei“ hat in Duisburg nicht die Wahl gewonnen

Der Wahlbezirk, von dem auf „X“ die Rede ist, hat die Nummer 1001 und liegt in Bruckhausen im Norden der Stadt. Wie in vielen Großstädten sind die einzelnen Wahlbezirke zum Teil sehr klein. In 1001 leben gerade einmal 881 Wahlberechtigte. Zum Vergleich: Duisburg hat rund eine halbe Million Einwohner. Von diesen 881 Personen haben 223 an der Europawahl teilgenommen, knapp ein Viertel. 90 davon haben dann Dava gewählt – also 41,1 Prozent. Oder: ein paar Mehrfamilienhäuser. Aus diesem Ergebnis wird dann eine Grafik gebastelt, die tausendfach im Internet geteilt wird.