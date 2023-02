Erdbeben in der Türkei Duisburg bietet seiner Partnerstadt Gaziantep Hilfe an

Ein Emergency Medical Team (EMT) von der in Duisburg ansässigen Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany machte sich gestern bereit, um noch am Montagabend in das Erdbeben-Katastrophengebiet in der Türkei zu fliegen. Mit dabei sind auch Mitarbeiter des Training Centers Retten und Helfen (TCRH) in Hünxe. „Zu unserem Team gehören Rettungshundeführer, Bergungsexperten und Mediziner“, erklärte Pressesprecher Stefan Hein auf Nachfrage. Etwa 30 Personen werden sich voraussichtlich auf den Weg machen. Der Charterflug sollte gegen 19.30 Uhr vom Flughafen Köln/Bonn aus starten. Der Zielflughafen war zunächst unbekannt.