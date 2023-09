Tausende Tote in Marokko Duisburger Oberbürgermeister bittet um Spenden für Erdbeben-Opfer

Der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link (SPD) hat zu Spenden für die Opfer des verheerenden Erdbebens in Marokko aufgerufen. „Die Gedanken von Oberbürgermeister Sören Link sind bei den Betroffenen vor Ort, aber auch bei den Menschen hier in Duisburg, die durch das Beben Verwandte und Freunde verloren haben“, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung der Stadt.