Tausende Tote in Marokko Duisburger Comedian Abdelkarim bittet um Spenden für Erdbeben-Opfer

Abdelkarim wurde als Sohn marokkanischer Einwanderer in Bielefeld geboren, heute lebt er in Duisburg. Neben seinem Solo-Programm als Comedian ist er unter anderem aus Formaten wie „LOL“ und „Let’s Dance“ bekannt. Bei den Spenden für Marokko verlasse er sich auf Organisationen, die schon Erfahrung in der Katastrophenhilfe haben, etwa das Rote Kreuz. „Außerdem kann man sich zum Beispiel auf der Instagram-Seite vom @cafebarnets in Düsseldorf schlau machen, was konkret noch gebraucht wird und das da abgeben“, sagt Abdelkarim. „Die kümmern sich dann um den Transport nach Marokko.“