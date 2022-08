Industriedenkmal in Duisburg : Lichtinstallation im Landschaftspark Nord bleibt dunkel

Industriedenkmal in Duisburg

So bunt wie hier beim Sommerkino wird es im Landschaftspark Nord in den kommenden Wochen erst einmal nicht mehr aussehen. Foto: Thomas Berns (Filmforum)/Thomas Berns

Duisburg Das Industriedenkmal im Duisburger Norden zieht Jahr für Jahr viele Besucher an. Vor allem am Abend, wenn das Gelände bunt beleuchtet ist. Damit ist nun vorerst Schluss. Allerdings nicht ab sofort.

Die Lichter im Landschaftspark Nord bleiben vorerst aus. Die bekannte Lichtinstallation auf dem stillgelegten Hüttenwerk-Gelände in Duisburg-Meiderich ist an diesem Samstag- und Sonntagabend zum vorerst letzten Mal zu sehen. Das teilten die Parkbetreiber von Duisburg Kontor am Freitag mit.