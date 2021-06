Aktion zum deutschen EM-Spiel : MSV-Arena und Stadtwerketurm leuchten in Regenbogenfarben

Die MSV-Arena in Duisburg soll am Mittwochabend bunt erleuchten. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Während des Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn werden am Mittwochabend beide Bauwerke in der Stadt bunt beleuchtet. Die Aktion ist als Zeichen für Toleranz gedacht – und beschränkt sich nicht nur auf die Dauer des EM-Partie.

Wenn am Mittwochabend Deutschland bei der EM gegen Ungarn spielt, darf die Arena in München nicht in Regenbogenfarben erleuchten. Ersatzweise springen nun Stadien und Landmarken quer durchs Land ein. Auch in Duisburg.

Wie am Dienstag bekannt wurde, wird in der Stadt am Mittwoch nicht nur die MSV-Arena, sondern auch der Stadtwerketurm in Regenbogenfarben illuminiert. Die Stadt will damit nach eigenen Angaben ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Weltoffenheit setzen.