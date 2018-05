Duisburg : Elternschaft (EDuS) wählt neuen Vorstand

Duisburg Zwei Jahre nach der Gründung der Stadtschulpflegschaft und einer turbulenten Zeit in der Duisburger Schullandschaft standen auf der jüngsten Mitgliederversammlung u.a. neue Vorstandswahlen an. Christiane Horstkamp, vormals stellvertretende Vorsitzende, stand für den Posten nicht mehr zur Verfügung, da sie dieses Amt nicht mehr in der von ihr gewünschten Form ausführen kann. Sie bleibt der Stadtschulpflegschaft zukünftig aber als Beisitzerin erhalten. Auch weitere Posten im Vorstand mussten neu besetzt werden, da viele Eltern das Zeitvolumen für die ehrenamtliche Arbeit nicht mehr aufbringen konnten.

Umso mehr freut es die Vorsitzende, Dr. Christina Herold, dass durch die große Anzahl an Eltern der inzwischen 60 Mitgliedsschulen die in der Elternschaft Duisburger Schulen (EDuS) aktiv sind, ein neuer Vorstand gewählt werden konnte, der die erfolgreiche Elternarbeit der letzten zwei Jahre fortsetzen kann. In diesem Schuljahr ist noch eine Veranstaltung zum Thema "Mobbing" geplant. Als 1. Vorsitzende wurde Dr. Christina Herold (GYM Landfermann) wiedergewählt. Neue Stellvertreter sind Ilka Heipke (GYM Steinbart) und Uwe Meyer (GES Erich-Kästner).

Der Beisitz setzt sich zusammen aus Markus Möller (GYM Mercator), Cornelia Schwarz (FS Christian Zeller und GHS Beim Knevelshof), Christiane Horstkamp (GES Meiderich), Anja Schütze (GES Lise-Meitner), sowie Silke Moll als Kassenwartin (SEK Am Biegerpark).

(RP)