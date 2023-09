ELF-Finale an der Wedau Zehntausende feiern Footballfest in Duisburg

Der Erfolg ist wechselhaft. An einigen Ligastandorten verirren sich teilweise nur ein paar Hundert Fans zu den Spielen, in Duisburg sind es regelmäßig um die 10.000. Der Name Rhein Fire und die Erinnerung an die großen Zeiten der NFL Europe rund um die Jahrtausendwende haben hier immer noch viel Potenzial. Das ist auch an diesem Sonntag rund um das Stadion zu sehen. Zwar gibt es auch viele Menschen in den Trikots US-amerikanischer Football-Teams, die dominierende Farbe ist allerdings das dunkle Rot von Rhein Fire.