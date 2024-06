Frauen-Protest in Duisburger Mercatorhalle Demonstrantinnen sorgen für Eklat bei Philharmonischem Konzert

Auch die Solistin des Abends, die Violinistin Diana Tishchenko, stammt aus der Ukrainie. Sie wurde in Kiew geboren. Im Gespräch mit Intendant Nils Szczepanski hatte sie in der Einführung ihre persönliche Betroffenheit über den Krieg geäußert und erzählt, dass sie noch am Morgen mit dem Komponisten Yevhen Stankovych, der in Kiew lebt und den sie seit Jahren kennt, am Telefon von dem Duisburger Konzert erzählt habe. Sie fragte übrigens auf Deutsch und Ukrainisch danach, ob im Publikum jemand aus der Ukraine saß. Es meldete sich niemand, sonst hätte sie ihre Landsleute gerne in ihrer Heimatsprache begrüßt. Was Tschaikowsky betrifft: Dessen Vorfahren stammen väterlicherseits aus der Ukraine, die Schwester, die Tschaikowsky gerne besuchte, lebte in der Ukraine. Und nicht zuletzt darf man annehmen, dass es Tschaikowsky als Homosexueller nicht nur zu seinen Lebzeiten (1840 bis 1893) in Russland schwer hatte, sondern auch noch heute unter Putins Regime.