Ehepaar aus Duisburg feiert Eiserne Hochzeit „Ohne meine Frau hätte ich das alles nicht überstanden“

Es ist der 1. August 1959, ein Samstag in Marxloh. Es ist nicht mal Mittag, die meisten würden vermutlich noch schlafen oder gerade mit der Arbeit beginnen. Alwine aber steht um halb neun in der Früh am Traualtar und wartet darauf, „Ja“ zu sagen. Ja zu ihrem Theo. Ihn hat sie vier Jahre zuvor kennengelernt, hier in Walsum, wo sie nach all den Jahren noch immer leben. Sie war 16 Jahre jung und kam aus Aldenrade, er Anfang 20 und gebürtiger Hamborner. Heute, 65 Jahre später, sind sich die Eheleute vertrauter denn je. Und feiern Eiserne Hochzeit.