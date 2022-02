Schwieriges Jahr für den Einzelhandel : Umsatzeinbruch nach Einführung der 2G-Regel in Duisburg

Duisburg Trotz eines schwierigen Jahres in der Pandemie bleibt der Einzelhandel „verhalten optimistisch“. Das ist das Ergebnis einer Umfrage bei den Mitgliedsunternehmen des Einzelhandelsverbandes Niederrhein, zu dem auch Duisburg gehört. Gefordert werden verkaufsoffene Sonntage ohne Anlassbezug.

Forderung Bisher sind verkaufsoffene Sonntage in NRW nur zu bestimmten Anlässen, etwa bei Stadtfesten, Handwerkermärkten oder ähnlichen Veranstaltungen zulässig. Lewitzky: „Unsere Forderung an die Landespolitik – weg mit dem Anlassbezug.“

Bedeutung In direkter Konkurrenz zum sonntäglichen Online-Shopping, wo nachweislich erhebliche Umsätze getätigt würden, sei es für den Handel essenziell, an diesem Tag seine Angebot und die Vorzüge des stationären Einkaufens im Sinne eines Einkaufserlebnisses in entspannter Atmosphäre präsentieren zu können, so der Verband.

Die Auswirkungen von 2G haben den Handel nach Verbandsangaben zu Anfang dieses Jahres „schwer belastet“, die Kunden kämen nicht mehr so zahlreich in die Geschäfte, und die Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen wie zusätzliches Personal bei Kontrollen stellten eine zusätzliche Belastung für die Unternehmen dar.

Bundesweit könnten indes 16.000 Verkaufsstandorte schließen – das seien dann seit 2015 insgesamt rund 60.000 Geschäfte. Leerstände seien auch im Verbandsgebiet vor allem in sogenannten B- und C-Lagen zu sehen, also besonders in den Nebenstraßen der Fußgängerzonen. Doris Lewitzky sieht dies zwar als „deutliche Botschaft an die lokalen Entscheidungsträger“, wird sich damit aber in Duisburg nicht nur Freunde machen. Denn bei der Stadtplanung und -entwicklung gehen sowohl die Stadt selbst, aber auch die IHK eher von einem weiter schrumpfenden Handel in der City und eine Konzentration auf bestimmte Kernbereiche aus.