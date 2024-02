Bevölkerungsbefragung 2023 Wie zufrieden sind die Duisburger mit ihrer Stadt?

Duisburg · Was läuft in Duisburg nicht gut, was gefällt den Leuten und was bereitet ihnen Sorgen? Die jüngst veröffentlichte Bevölkerungsbefragung 2023 soll Antworten liefern und ein Bild der aktuellen Stimmung in der Stadt zeichnen. Was bei der Auswertung herauskam.

09.02.2024 , 14:39 Uhr

Das Projekt „RheinOrt“ stimmt die Duisburger optimistisch. Foto: © 2023 foto@luftbild-blossey.de/Hans Blossey

Gefällt den Duisburgern ihre Stadt? Verbringen sie gerne viel Zeit in öffentlichen Parkanlagen? Nutzen sie die kulturellen Angebote der Stadt. Worüber machen sie sich Sorgen? All diese Fragen und noch mehr wurden in der Bevölkerungsumfrage des letzten Jahres ausgewertet. Die Stadt hat die Ergebnisse nun veröffentlicht. Die Befragung organisiert von der Stadt erfolgte in der Zeit von September bis November 2023. Insgesamt wurden 25.000 zufällig ausgewählte Duisburgerinnen und Duisburger angeschrieben, von denen allerdings nur 7.200 antworteten. Die Befragung sei ein wichtiges Werkzeug, um die Meinungen und Anregungen der Bevölkerung in die Arbeitsprozesse von Politik und Stadtverwaltung einfließen zu lassen, heißt es laut Mitteilung. Bereits am 19. Februar wolle sich der Rat der Stadt in seiner nächsten Sitzung mit den Ergebnissen beschäftigen. Oberbürgermeister Sören Link ordnet die jüngste Auswertung ein: „Die meisten Menschen leben gerne in unserer Stadt. Die Befragung zeigt aber auch Bereiche auf, an denen wir weiter intensiv arbeiten müssen." Darum würden die Ergebnisse der Befragung in die Arbeitsprozesse von Verwaltung und Politik einfließen. Weiter pocht Link auf die Unterstützung der Regierungen: „Um Duisburg noch lebenswerter zu machen, werden wir aber auch weiterhin mit Nachdruck bei Land und Bund dafür werben, dass wir die Unterstützung bekommen, die die Menschen bei uns vor Ort verdient haben." Genau gesagt sollen laut Umfrage etwa zwei Drittel der Duisburger gerne in ihrer Stadt leben. Besonders viele Menschen fühlen sich im Duisburger Süden wohl (75 Prozent), dort empfinden sie auch die stärkste Bindung zu ihrem Stadtteil (63 Prozent). Die geringste Zufriedenheit erreicht Meiderich/Beeck, wo allerdings noch immer die Mehrheit (58 Prozent) der dort lebenden Personen angeben, dass sie gerne in Duisburg leben. Laut Auswertung der Umfragen sollen die Menschen in Duisburg besonders mit den Freizeitangeboten und der Naherholung sowie der Nahversorgung und den kulturellen Angeboten zufrieden sein. Sorgen mache ihnen die Themen Zuwanderung. Die Migrationsbewegungen der vergangenen Jahre sehen etwa die Hälfte der Befragten als eine der größten Herausforderungen für das Zusammenleben in Duisburg. Auch für die Stadtverwaltung stehe das Thema im Fokus des Handelns, heißt es in der Mitteilung, was sich unter anderem in einer verwaltungsinternen Umstrukturierung und der damit einhergehenden Einführung des „Amtes für Integration und Einwanderungsservice" niederschlagen würde. Ebenfalls Sorgenthemen der Duisburger sind Kriminalität und der Zustand der Straßen. Insbesondere im Bereich öffentliche Sicherheit, Bekämpfung der Jugendkriminalität und der Zustand der Straßen sehen bis zu 75 Prozent der Befragten die Notwendigkeit, die Ausgaben stadtweit zu erhöhen. Zwei von drei Duisburgerinnen und Duisburger sehen einen Investitionsbedarf im Bereich Allgemeinbildende Schulen oder Berufsschulen und Kindergärten sowie Kindertageseinrichtungen. Hier stehen so teilt die Stadt mit, in naher Zukunft diverse Bauprojekte an, beispielsweise entsteht in Röttgersbach die Anne-Frank–Gesamtschule und für den Neubau und Umbau der Schule am Biegerpark sind bereits über 70 Millionen Euro eingeplant. Besonders vielversprechende Projekte sind aus Sicht der Befragten die Entwicklung der Hochfelder Projekte „RheinOrt" und „RheinPark" sowie der Technologie-Campus Wedau-Nord. Die Befragung beinhaltet jedes Jahr einen variablen Teil zu einem ausgewählten Thema. Im Jahr 2023 wurden den Bürgerinnen und Bürgern daher drei Fragen zu der Wahrnehmung der Universität Duisburg-Essen in der Bevölkerung gestellt. Dabei bewertet die Mehrheit (62 Prozent) die Universität Duisburg-Essen als wichtig für die Entwicklung der Stadt Duisburg. Allerdings scheint die Befragung darauf hinzuweisen, dass die Universität Duisburg-Essen präsenter im Stadtbild sein könnte. Die Stadt sieht vor, künftig jährlich eine Befragung durchzuführen. Die nächste Befragung soll demnach im Herbst 2024 stattfinden. Die Ergebnisse der Umfrage lassen sich hier nachlesen.

