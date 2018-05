Duisburg: Einschränkungen durch Brückentag

Duisburg Am 1. Juni ist die Stadtverwaltung nur schwer erreichbar.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass verschiedene Einrichtungen am Freitag, 1. Juni (wegen Fronleichnam Brückentag), nur eingeschränkt erreichbar sind. Einzelne Dienststellen sind von dieser Regelung ausgenommen, wie beispielsweise die Feuerwehr, die wie gewohnt erreichbar ist.

Der telefonische Bürgerservice Call Duisburg ist nur mit einem eingeschränkten Notdienst besetzt. Die Bürgerservicestationen, das Amt für Soziales und Wohnen, das Amt für Rechnungswesen und Steuern, das Straßenverkehrsamt, alle Dienststellen im Stadthaus, wie beispielsweise Erteilung von Parkausweisen und Katasterauskünfte, sowie in großen Teilen das Jugendamt sind für den Publikumsverkehr geschlossen, ebenso das Standesamt. Bestatter können sich erst am Montag, 4. Juni, für die Beurkundung von Sterbefällen und Ausstellung von Leichenpässen an das Standesamt wenden.