Studie zum Einkommensniveau : Nur Gelsenkirchener verdienen weniger als Duisburger

Duisburg Beim bundesweiten Einkommensvergleich schneiden viele Ruhrgebietsstädte schlecht ab. Duisburg belegt mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen von 16.881 Euro den vorletzten Rang.

Trauriger Rekord: Nirgendwo sonst in Deutschland ist nach einer Studie das durchschnittliche Einkommensniveau so niedrig wie in Gelsenkirchen und Duisburg. Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung bezifferte am Dienstag das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen der Privathaushalte in Gelsenkirchen auf gerade einmal 16.203 Euro im Jahr. In Duisburg seien es auch nur 16.881 Euro.