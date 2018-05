Duisburg: Eine gute Empfehlung für Olympia

Duisburg Das Bundesleistungszentrum der Kanuten ist umgebaut und erweitert worden. Gestern feierten Funktionäre und Honorationen die Eröffnung.

Nach 22 Monaten Umbaupause ist das Bundes- und Landesleistungszentrum (BLZ) Kanurennsport an der Regattabahn im Sportpark Duisburg gestern seiner Bestimmung übergeben worden. Durchweg fröhliche Mienen gab es beim Empfang und dem Rundgang durch den frisch modernisierten Gebäudekomplex im Zielbereich der Regattabahn. Unter den Gästen waren Oberbürgermeister Sören Link, Andrea Milz, NRW-Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt und Thomas Konietzko, Präsident des Deutschen Kanuverbandes. Auch Olympiasiegerin und Weltmeisterin Tina Dietze zeigte sich beeindruckt und begeistert von dem nun perfekten Umfeld für ihre Trainingslager. Gemeinsam mit dem Kanurennsport-Nationalteam gehört sie zu den Hauptnutzern des Leistungszentrums.

Sören Link bedankte sich beim Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen für die Genehmigung der großzügigen Mittel in Höhe von insgesamt 90 Prozent aus dem nationalen Förderprogramm für herausragende Sportstätten. "Ich danke außerdem allen, die bei der Planung und Umsetzung dieses Projektes beteiligt waren, insbesondere den Mitarbeitern von DuisburgSport, die sie sich mit viel Herzblut über das übliche Maß hinaus engagiert haben." Das ursprüngliche "Bootshaus mit Beherbergung" wurde Anfang der 50er Jahre errichtet und Ende der 70er Jahre, 1992 sowie vor der letzten Kanu-WM 2013 erweitert. Die in knalligem Orange verkleideten Gebäude waren aber sichtlich in die Jahre gekommen. Sie erfüllten nicht mehr die aktuellen brandschutztechnischen und energetischen Normen und waren nicht barrierefrei. Das Raumangebot und die Ausstattung entsprachen nicht mehr den Anforderungen eines modernen Trainingszentrums für olympischen Hochleistungssport.