Duisburg : Einbrecher stehlen wertvolle Uhrensammlung

Duisburg Reiche Beute machten jetzt Langfinger im Duisburger Süden. Wie die Polizei gestern mitteilte, haben Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Huckingen eine Uhrensammlung, hochwertige Kugelschreiber und Bargeld erbeutet. Die Unbekannten hatten ein Fenster eines Reihenhauses am Pösgesweg aufgebohrt und während der Bewohner (66) im Schlafzimmer schlief sämtliche Schränke im Wohnbereich durchsucht. Unbemerkt flüchteten die Diebe mit der Beute.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0203 280 0 entgegen.

(OTS)