Duisburg: Ein Geschenk der Awo Süd macht zwei Jungen mobil

Duisburg Die beiden syrischen Jungen Lorans und Ahmed Mustafa sind an jedem Schultag bereits um 7 Uhr ehrenamtlich tätig.

An der Übergabe der runderneuerten Räder nahmen Walter Appelrath, der Vorsitzende des Awo-Ortsvereins Süd und Andrea Heinen-Schneider, die Sozialarbeiterin der Gemeinschaftshauptschule Am Knevelshof in Wanheim teil. Die Geschichte hinter der Spende ist eine, die Mut und Zuversicht schafft. Denn sie handelt von jede Menge guter Taten. Die beiden syrischen Jungen Lorans und Ahmed Mustafa sind an jedem Schultag bereits um 7 Uhr ehrenamtlich tätig. Sie schmieren dann Brötchen für ihre Mitschüler, damit sie gestärkt in den Tag gehen können. Auf die beiden Zuwanderer kann sich die Schulleitung zu 100 Prozent verlassen. Die Brüder übernehmen den Dienst an ihren Mitschülern sogar ganz alleine. Walter Appelrath sieht das Engagement als Ausdruck gelungener Integration. Die beiden Jugendlichen sehen es durchaus als Selbstverständlichkeit.