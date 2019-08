Digitale Hilfe für die Industrie : Ein Ärztehaus für Softwareentwicklung

Big Data-Experten sollen im Center für digitale Qualität Industriekunden unterstützen. Ein geplantes Netzwerk von sechs Hightech-Unternehmen und der Universität Duisburg-Essen will bei Digitalisierungsschwierigkeiten helfen.

Dass IT viele Gesichter hat, soll das noch zu gründende Cendiq, ein Center für digitale Qualität im Technologiezentrum an der Bismarckstraße, beweisen. Hinter den spezialisierten Leistungen für sichere und zuverlässige Softwareentwicklung steht eine geplante Allianz von sechs Hightech-Unternehmen und der Universität Duisburg-Essen (UDE), genauer dem Lehrstuhl für „Embedded Systems“ (Eingebettete Systeme).

Als Versorgungszentrum für digitale Qualität ähnelt Cendiq, bildlich gesprochen, im Hinblick auf seine Struktur einem Ärztehaus mit mehreren Fachrichtungen. Cendiq will Unternehmen auf dem Weg zur digitalen Transformation unterstützen.

Firmen mit „Digitalisierungsschwierigkeiten“ helfen die „Fachärzte“ von Cendiq als Anlaufadresse in allen Bereichen der IT. Diese Bereiche würden laut Alfred Kamper, Geschäftsführer der Inteon GmbH und Initiator von Cendiq oft ineinander greifen. So würden Kompetenzen gebündelt werden, um ein vollständiges Leistungspaket anbieten zu können.