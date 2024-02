Ehrung für Duisburger Deutscher Musikpreis geht an Gerhard Stäbler

Beim 15. Deutschen Musikautorenpreis der GEMA am vergangenen Freitag in Berlin wurden 20 herausragende Künstlerinnen und Künstler sowie Gruppen der U- und E-Musik in verschiedenen Kategorien für deren musikalisches Schaffen gewürdigt, darunter der Duisburger Komponist, Musiker und Performer Gerhard Stäbler.