Bürger machen sich Sorgen: Ehinger Friedhof wird weiterhin gepflegt

Ehingen Nach dem Abzug von Arbeitern machten sich eingie Bürger Sorgen um die Pflege des Friedhofs.

Der Friedhof in Ehingen wird seit 1924 als Begräbnisplatz genutzt. Ab November 2007 wurden die Bestattungen auf dem Friedhof jedoch eingeschränkt. Die Bestattungen in bestehenden Wahlgrabstätten ist immer noch möglich, der Neuerwerb von Grabstätten jedoch nicht.

Die Pflege des Friedhofe schleifte in den letzten Jahren etwas, so Jutta Splittorf, die dort vor fünf Jahren ihre Eltern beerdigte und sich oft dort aufhält. „Das Gelände sollte ein Park werden, der natürlich auch gepflegt wird.“ Diese Pflege wurde nach ihrer Ansicht allerdings vernachlässigt. „Es wurde nicht gemäht, die Gräber und Wege wucherten zu.“ Nachdem Splittorf öfter bei den zuständigen Wirtschaftsbetrieben angerufen hat, wurde die Pflege aufgenommen. Drei Niedriglöhner übernahmen diese Aufgabe. „Die haben sich auch wirklich schön um den alten Friedhof gekümmert.“ Bis vor kurzem, als Splittorf die drei traf und diese erzählten, dass sie jetzt vom Friedhof abgezogen werden, um auf dem Buchholzer Friedhof zu arbeiten. Der Friedhof solle nicht mehr komplett gepflegt werden. „Die Kosten, die für diese Pflege anfallen, sind doch wirklich nicht so hoch. Und bezahlt werden müssen die drei ja so oder so“, findet Splittorf.