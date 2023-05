Entscheidung von Fachjury Edeka in Duisburg ist Deutschlands „Supermarkt des Jahres“

Große Freude in Duisburg-Huckingen: Das E-Center Angerbogen ist offiziell der beste Supermarkt Deutschlands. Die Edeka-Filiale wurde am Mittwochabend auf Zeche Zollverein in Essen von der Zeitschrift „Lebensmittel Praxis“ ausgezeichnet. Verliehen wurde der Titel in der Kategorie „Selbstständige über 2000 Quadratmeter“.