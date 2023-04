Geschäft in Duisburg Ist das der beste Supermarkt Deutschlands?

Duisburg · Kunden wünschen sich in den Regalen mittlerweile nicht nur Butter, sondern auch japanische Nudeln. Ein Edeka in Duisburg geht einen eigenen Weg – und lässt Mitarbeiter auch auf der Alm Käse herstellen. Nun steht das E-Center Angerbogen in der Endrunde für den besten Supermarkt der Republik.

22.04.2023, 10:03 Uhr

10 Bilder Edeka Angerbogen will der beste Supermarkt in Deutschland werden 10 Bilder Foto: Christoph Reichwein (crei)

Der jüngste Hype, der im edlen E-Center ankam, waren Udon, japanische Nudeln, die sich die Leute gerade wie verrückt mit Hähnchen, Shiitake-Pilzen, Pak Choi oder Möhren in die Pfanne werfen. Im Edeka in Duisburg-Huckingen fragten in den vergangenen Monaten besonders viele Kunden nach diesen ganz speziellen Nudeln, die Rezepte hatten sie auf Instagram und TikTok gefunden, nun wollten sie die Gerichte nachkochen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Edeka Angerbogen will der beste Supermarkt in Deutschland werden