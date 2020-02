E-Scooter in Duisburg : So schlagen sich die Birds im Test

RP-Reporter Tim Harpers testet die neuen E-Scooter des Anbieters Bird in der Stadtmitte vor dem Theater am Opernplatz. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Seit vergangener Woche stehen über die Innenstadt, Neudorf, Kasslerfeld und Hochfeld verteilt etliche E-Scooter zur Ausleihe bereit. Doch wie gut lassen sie sich bedienen, was kosten sie und wie fahren sie sich? Ein Test.

Den E-Scooter angeworfen, einmal Vollgas, enge Kurve, Sturz – so in etwa sah der erste Testlauf auf, in dem unsere Redaktion die neuen E-Scooter des Anbieters Bird auf Herz und Nieren prüfen wollte. Wobei der Anbieter für die Ungeschicklichkeit der Tester natürlich nichts kann. Bei Versuch zwei lief es dann deutlich besser. Getestet hat die Redaktion die Ausleihe sowie die Rückgabe per App, das Fahrgefühl und die Zonenbeschränkungen. Außerdem gibt es eine Einschätzung zum Preis. Die Ergebnisse:

Die Ausleihe Bevor es mit der Fahrt losgehen kann, müssen sich Neukunden erst einmal aus den einschlägigen App-Stores die Software des Anbieters Bird aufs Smartphone laden. Die kostet nichts und braucht auch nicht sonderlich viel Speicherplatz. Im Test war der Download innerhalb von Sekunden erledigt. Dann geht es an das Erstellen eines Nutzerkontos. Bird braucht dafür nicht mehr als eine E-Mail-Adresse und eine Bezahlmethode. Möglich sind hier Kreditkartenzahlung sowie Paypal. Die Redaktion hat sich für den Test für die zweite Variante entschieden.

Einmal angemeldet öffnet sich in der App eine Übersichtskarte der Duisburger Innenstadt. Die nächsten freien Roller werden mit dem Symbol des Anbieters auf der Karte dargestellt. Eigentlich gut gedacht, aber etwas unpraktisch: Roller mit niedrigen Batterieständen sind auf der Karte nicht zu sehen. Wenn sie sich aber in der Nähe eines fahrtauglichen Rollers befinden, muss man erst jeden einzelnen mit dem Handy scannen, um zu erkennen, welches der Fahrzeuge denn jetzt benutzt werden kann.

Die Menge an Rollern ist ausreichend. Im Test waren zumindest im Innenstadtbereich immer genügend Scooter für die Ausleihe verfügbar. Hat der Kunde einen gefunden, wird über die Handykamera ein QR-Code-Scanner aktiviert. Sobald ein Roller erkannt wird, überprüft das System die Zahlungsdaten. Ist alles okay, wird der Scooter auch schon freigeschaltet. Achtung: Die Abo-Bezahloptionen haben im Test noch nicht funktioniert. Bislang war es nur möglich, die Roller zu starten, wenn die Bezahloption „pro Fahrt“ ausgewählt war.

Start und Fahrgefühl Bird nimmt seine Kunden bei der Inbetriebnahme der Scooter an die Hand. Auf dem Smartphonedisplay wird angezeigt, was zu tun ist, um losfahren zu können. Der Ständer muss eingeklappt und der Roller muss die ersten paar Meter mit Körperkraft angeschoben werden. Erst dann greift die Geschwindkeitssteuerung via Zughebel am Lenker. Gebremst wird ebenfalls mit Zughebeln, wie man sie vom Radfahren kennt. Mit Vollgas ist im Test eine Geschwindkeit von 18 km/h erreichbar. Auf dem Handy werden derweil die laufenden Kosten und die verbleibende Reichweite des Rollers angezeigt.

Die Roller sind neu. Das Fahrgefühl ist entsprechend gut. Die Geräte haben Power und lassen sich exakt lenken. Für enge Kurven sind sie allerdings nicht gemacht. Bei zu abrupten Manövern nach links oder rechts, geraten die Scooter gerne einmal ins Rutschen. Hier besteht Sturzgefahr. Die Straßenlage ist stabil. Abseits befestigter Wege und auf Kopfsteinpflaster-Straßen sollten Kunden wegen der kaum wahrnehmbaren Federung nicht unterwegs sein. Das Sicherheitsempfinden während der Fahrt erinnert an das beim Radfahren.

Zonen Die Grenzen für die Ausleihzone bilden die Ruhr im Norden, die Mülheimer Stadtgrenze im Osten, die Karl-Lehr- beziehungsweise die Karl-Jarres-Straße im Süden und der Kasslerfelder Kreisverkehr im Westen. Es gibt außerdem vier größere Fahrverbotszonen. Das sind zum einen die Fußgängerzone in der Innenstadt, zum anderen der Kantpark und außerdem der Vorplatz des Hauptbahnhofs. Darüber hinaus ist die Fahrt im Garten der Erinnerung am Innenhafen verboten.

Verboten heißt nicht, dass die Fahrt dort technisch nicht möglich ist. Sie ist eben bloß nicht erlaubt. Das Ordnungsamt will entsprechende Verstöße ahnden. Die Fahrt beenden kann man in den Verbotszonen nicht.

Abstellen Das Beenden der Fahrt funktioniert ähnlich einfach wie die Ausleihe. Voraussetzung ist, dass man sich nicht in einer der markierten Sperrzonen befindet. Sobald sich der Roller nicht mehr bewegt, erscheint in der App eine Schaltfläche mit „Fahrt beenden“. Nachdem man die betätigt hat, stoppt die Berechnung der Fahrtkosten. Die App bittet dann noch um ein Foto des abgestellten Rollers. Sobald das eingereicht ist, gilt der Fahrvorgang als abgeschlossen.