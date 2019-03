Internet-Ranking: DVG kommt bei Kunden nicht gut weg

Duisburg In einem Internet-Ranking zur Kundenzufriedenheit landet das Duisburger Verkehrsunternehmen auf einem der hinteren Plätze.

Zum Stichtag 20. März hatte das Berliner Softwarehaus die Googlebewertungen gezählt und berechnet. Für Duisburg waren das 322. Wuppertaler bewerten die Serviceeinrichtungen des Nahverkehrs mit durchschnittlich 4,1 Sternen am besten. Der Kundenservice des ÖPNV in Stuttgart liegt hingegen mit einer Bewertung von 1,8 Sternen auf dem letzten Platz des Zufriedenheitsrankings. Insgesamt lag der Durchschnittswert bei 3,1.

Ein aktueller Blick auf die Sternchenskala zeigt in der Tat ein eher schlechtes Stimmungsbild für die DVG. Da gibt es auch mal fünf Sterne mit dem Zusatz „super netter Service“, aber oft nur einen, unter anderem für diesen Ärger: „Die gehen nicht mal ans Telefon“. Aber die Mehrzahl der Missfallensbekundungen beziehen sich nicht auf den Service im Kundencenter, sondern auf das Leistungsangebote von Bus und Bahn in der Stadt, auf Verspätungen, überfüllte Busse und marode, schmutzige Bahnen.

Zumindest beim Kundenservice verweist die DVG-Sprecherin auf neue Angebote und Verbesserungen in der jüngsten Zeit. So hat das Verkehrsunternehmen zehn multifunktionale Kundenterminals aufgestellt, an denen Fahrgäste per Videoübertragung von 6 bis 22 Uhr direkt Kontakt zu Service-Mitarbeitern aufnehmen können. „Vor allem, wenn Verkaufsschalter geschlossen sind oder es zu Hauptverkehrszeiten Warteschlangen im Kundencenter gibt, werden unsere Fahrgäste von der neuen Technik profitieren“, verspricht Naß. Allein im Januar gab es 500 Kundengespräche per Video.