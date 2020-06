Schwerpunktkontrollen : Die meisten tragen Maske in Bus und Bahn

Die meisten tragen Maske in Bus und Bahn

Die DVG will ihre Kontrollen weiter fortsetzen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) und die Stadt haben ihre Ankündigung wahr gemacht und intensivieren seit Mitte Juni die Kontrollen zur Einhaltung der Tragepflicht einer Maske in Bussen, Bahnen und an Haltestellen.

Dazu seien täglich Kontrolleure der DVG unterwegs, die neben den Tickets auch die Maskenpflicht überprüfen. In Bussen und Bahnen seien in der vergangenen Woche 556 Fahrgäste ohne Maske erwischt worden. Die meisten Fahrgäste seien einsichtig gewesen, hätten der Aufforderung der DVG-Mitarbeitergefolgt und den Schutz sofort korrekt angelegt. Lediglich 65 Fahrgäste, das sind 0,78 Prozent, hätten aus Bus oder Bahn verwiesen werden müssen. An Haltestellen hatten 480 Fahrgäste die Maske nicht korrekt oder gar nicht angelegt. Hier seien alle Fahrgäste einsichtig gewesen und hätten ihre Maske nach Aufforderung aufgesetzt. Darüber hinaus kontrollierte die DVG die Fahrausweise der über 8000 Fahrgäste. 350 von ihnen haten kein Ticket dabei, das entspricht einer Beanstandungsquote von 4,22 Prozent.