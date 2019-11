Kritik hält an : Neuer DVG-Fahrplan trifft auch Schüler im Duisburger Süden

Eine nahtlose Verbindung zwischen allen wichtigsten Punkten im Duisburger Süden wünschen sich alle Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel. Foto: DVV

Süden Viele Schüler sind nun deutlich länger unterwegs. Und: Zentrale Punkte im Süden sind nur noch nach Umstiegen erreichbar.

Seit Ende Oktober gilt in Duisburg der veränderte Nahverkehrsplan. Besonders im Süden beschweren sich viele Bürger über die veränderten Linienführungen. Die größten Kritikpunkte gelten der neuen Linie 940 und der Anbindung an das Schulzentrum Süd.

Matthias Höfer beschwert sich über die neuen Linienführungen in Großenbaum: „Auf der Großenbaumer Allee von der Haltestelle Am Krähenhorst bis zur Ostseite des Bahnhofs Großenbaum fuhren bisher drei Buslinien und bedienten die Haltestelle Zu den Birken, die von vielen Fahrgästen wegen der Einkaufsmöglichkeiten und der Nähe zu den Ärzten sehr beliebt und frequentiert war.“ Dieser Abschnitt wird nun überhaupt nicht mehr angefahren, weil die Linie 946 wegfällt und die 940 und 941 einen geänderten Kurs erhielten.

„Der Bus biegt nicht mehr von der Saarner Straße kommend nach rechts auf eben diesen Abschnitt ab, sondern fährt wieder Richtung Düsseldorf und auf die Westseite des Bahnhofs Großenbaum. Dort fährt er einen sieben Minuten langen Umweg durch ein menschenleeres Industriegebiet und macht sogar noch einen Abstecher zur Buscher Straße, bis er am Altenbrucher Damm wieder auf die bisherige Streckenführung gelangt.“

Höfer geht mit seiner Kritik noch weiter: Für Bürger aus Großenbaum und Rahm sei es nun nicht mehr möglich, auf direktem Wege zum Gesundheitszentrum am Sittardsberg zu gelangen, „sie müssen stattdessen an der Münchener Straße für eine Station in die Linie 942 umsteigen“, sagt er. „Offenbar spielt Rücksichtnahme für Behinderte und alterseingeschränkte Menschen, die eben gerade viele Arztbesuche unternehmen müssen, keine Rolle.“

Den Bürgerverein Großenbaum/Rahm stört die Anbindung an das Schulzentrum Süd: „Das Mannesmann-Gymnasium, die Berufsschule und die Sekundarschule Biegerpark sind nur noch mit den E-Bussen zu erreichen“, kritisiert Heike Schmitz-Fehlberg. Ein regulärer Bus hält dort nicht mehr. „Zwar gibt es die neue Buslinie 940, die immerhin in der Nähe des Schulzentrums hält, nämlich an der Haltestelle Am Ziegelkamp, das bedeutet aber 15 Minuten mehr Fahrzeit pro Strecke.“ Grund: Die Schlenker über Wanheim und Großenbaum, die auch Höfer missfallen. „Ein Schildbürgerstreich“, findet Schmitz-Fehlberg.

„Eine schnelle Direktverbindung zum U79-Haltepunkt am Sittardsberg ist für Pendler und Schüler, die Ziele im Düsseldorfer Norden erreichen müssen, unerlässlich.“ Der Bürgerverein fordert deswegen eine umstiegsfreie Verbindung von Großenbaum zum Sittardsberg. „Es darf nicht sein, dass ganze Stadtteile von solch wichtigen Einrichtungen abgekoppelt werden.“

Kritik gibt es auch an der neuen Linie 941: Brigitte Kampmann wohnt in Wedau und beklagt sich, dass der Bus zwar in Richtung Krefeld an der Haltestelle Am See stoppt, nicht aber in der Gegenrichtung. „Da gibt es keine neue Haltestelle im bewohnten Gebiet an dieser Ecke“, sagt sie. Der Ausstieg ist erst am Wolfssee möglich oder aber an der Haltestelle Neidenburger Straße. 1200 Meter beträgt die Distanz dazwischen. „Man trägt seine Einkäufe vom Wolfssee schön am Masurensee entlang zurück ins bewohnte Gebiet und kann ein Pläuschchen mit Fuchs und Hase halten“, so Kampmann.

Das sagt die DVG zu der Kritik: Zu den Kritikpunkten der Bürger im Süden nimmt die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) Stellung: Der Abschnitt zwischen dem Großenbaumer Bahnhof und der Haltestelle Am Krähenhorst, auf dem auch Zu den Birken liegt, sei aufgrund der geringen Auslastung weggefallen, gibt Sprecherin Kathrin Naß zu Protokoll.

Den Schlenker der neuen 940-Verbindung auf die Westseite des Großenbaumer Bahnhofs und in die Buscher Straße hinein begründet die DVG wie folgt: „An der Buscher Straße befindet sich neben dem Real-Markt auch das Freibad Großenbaum, das wir mit der Buslinie erschließen. Für einige Fahrgäste mag das ein Umweg sein, nicht aber für die, die dort einkaufen oder ins Freibad gehen“, erklärt Naß.

Dass es die Haltestelle Am See nur in Richtung Krefeld gibt, hat laut der Sprecherin tiefergehende Gründe: „Für die Gegenrichtung hat die DVG keine Genehmigung von der Stadt erhalten.“ Von dort heißt es, bezüglich der Haltestelle Am See sei man derzeit in laufenden Gesprächen mit der DVG. „Auch in der Gegenrichtung soll es zeitnah einen Haltepunkt in Richtung Wolfssee geben – zunächst provisorisch, langfristig ist ein fester Haltepunkt vorgesehen“, sagt Stadtsprecherin Gabi Priem. Wo genau das sein wird, werde in Kürze bei einem Treffen der Verantwortlichen vor Ort festgelegt.

Die Kritik des Bürgervereins Großenbaum/Rahm bezüglich des Schulzentrums lässt Naß nicht gelten: „Das Schulzentrum Süd wird nicht nur von E-Wagen angefahren. Dort fahren ebenfalls die Linien 941 und 942. Zusätzlich hält die Linie an der Haltestelle Am Ziegelkamp, die 200 Meter vom Schulzentrum entfernt liegt.“ Schüler aus Großenbaum hätten die Möglichkeit, Am Krähenhorst umzusteigen.

Gleiches gelte für Menschen, die zum Sittardsberg wollen. „Leider ist es nicht möglich, aus jedem Stadtteil eine Direktverbindung zu diversen Gesundheitszentren herzustellen. Aber jeder wird mit Bus und Bahn ein Gesundheitszentrum erreichen können. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste können auch unseren Begleitservice zur Unterstützung nutzen“, sagt Naß.