Duisburger Verkehrsgesellschaft Mit Schienenkratzern und Weichenheizungen gegen die Kälte

So erhalte der der Bereitschaftsdienst der DVG über die Wintermonate rund um die Uhr aktuelle Meldungen des Wetteramtes Essen. Wenn beispielweise die Meldung ‚Schneefall’ eingeht, machten sich die Teams für die Schneeräumung bereit. Die Straßenbahnen der DVG seien stets mit Weichenbesen und Schienenkratzern ausgestattet. Mit den Bürsten der Weichenbesen könne das Fahrpersonal bei Bedarf die Weichen von Schnee befreien. Die Schienenkratzer würden eingesetzt, falls sich Eis in den Rillen der Schienen festsetzt. Wenn die Temperatur auf drei Grad Celsius absinkt und Schneefall einsetzt, sollen an den rund 150 Weichen im Duisburger Schienennetz automatisch die eingebauten Heizungen anspringen. Sie verhinderten das Einfrieren der Weichen und sollen den Schnee schmelzen, der sich zwischen den Weichen verfängt. So könne der Schnee nicht zu Eis gefrieren und die Weichen blockieren. Zum Stromsparen könnten die Weichenheizungen auch auf Bereitschaft gestellt und bei Bedarf von der Leitstelle gesteuert werden, heißt es weiter.