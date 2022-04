Chaospendel, Eimerradio, Energiekurbeln : Kinderkulturfestival vom 28. Mai bis 5. Juni mit 46 Progammpunkten

Duisburg Vom 28. Mai bis zum 5. Juni ist der Innenhafen wieder Spielort des KinderKulturFestivals. Die Stadt informiert über das Programm mit einer großen Bandbreite an Veranstaltungen.

Bei mehr als 46 Programmpunkten auf einer Theaterbühne, an Ständen auf dem Festivalgelände und der Ausstellung „ForscheFuchs“ gibt es wieder viele Möglichkeiten, aktiv mit viel Spaß ganz unterschiedliche Dinge des Lebens kennenzulernen und auszuprobieren, um eigene Stärken, aber auch Schwächen zu entdecken.

Tickets Karten für die Theatervorstellungen und die Ausstellung „Forsche-Fuchs“ können unter folgender Adresse vorbestellt werden: Festivalbüro, Telefon 0203 283 62314 oder per E-Mail: an: c.richert@stadt-duisburg.de

Im Zentrum wird die große Erlebnis- und Mitmachausstellung „ForscheFuchs“ stehen, in der Kinder ab fünf Jahren an rund 20 Exponaten naturwissenschaftliche Phänomene des Alltags erkunden können – spielen und lernen gleichzeitig. Die Forscher werden während der gesamten Ausstellung vom „Forschefuchs“ begleitet, der nicht nur erklärt, wie die spannenden Experimente und Phänomene funktionieren, sondern auch, wo sie zu Hause im Alltag zu finden sind. Zu erkunden gibt es zum Beispiel das Chaospendel und das Eimerradio, die Energiekurbeln und der „Ewig steigender Klang“, um nur einige Beispiele zu nennen. „Ich freue mich, wenn möglichst viele „ForscheFüchse“ ihre Umwelt spielerisch entdecken und Ihrem Forscherdrang freien Lauf lassen“ sagt Kulturdezernent Matthias Börger.

Marina-Markt startet zu Ostern in die neue Saison

Von April bis Oktober : Marina-Markt startet zu Ostern in die neue Saison

Neugier und den Spaß am Ausprobieren wecken auch die weiteren rund 20 Aufführungen auf der kleinen Theaterbühne, mit zum Beispiel „Neue Schuhe“, einem Objekttheater für alle ab fünf Jahren mit Tian Gombau aus Spanien am Samstag, 28. Mai, um 15 Uhr oder „RE FU“, einem Theater ohne Worte für alle ab fünf Jahren mit dem Teatro Wakouwa aus der Schweiz am Sonntag, dem 29. Mai um 12 und 15 Uhr auf der Theaterbühne.