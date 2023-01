Musical „Die Schöne und das Biest“ Knallbuntes Spektakel mit Konfettikanone im Theater am Marientor

INFO

Insolvenz Das pleite gegangene Musical „’N bisschen Frieden“ hat auf den Betrieb im TaM ansonsten keine Auswirkungen. Die Gastspiele finden statt.

Termine Atze Schröder: „Echte Gefühle“ am Samstag, 18. Februar; „Flashdance – Das Musical“ am 24. und 25. Februar; Mitsing-Event „Magical Sing Along“ am 3. März; „Ghost – Nachricht von Sam“ am 17. und 18. März; „Ballet Revolución“ am 8. und 9. April sowie „Dirty Dancing – Das Original Live on Tour“ vom 6. bis 10. Juni.