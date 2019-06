Neue Güterzugverbindung : Duisport: Engere Anbindung an Rotterdam

Auf gute Zusammenarbeit: Erich Staake (rechts) und Beni Kunz, Chef der Hupac-Gruppe auf der Messe in München. Foto: dws Werbeagentur GmbH

Der Hafen kooperiert mit dem Schweizer Unternehmen Hupac und intensiviert sein Chinageschäft.

(mtm) Der Duisburger Hafen wird künftig direkt mit einer regelmäßgien Güterzugverbindung an das Maasvlakte-Terminal im Seehafen Rotterdam angebunden. Eine entsprechende Vereinbarung traf Hafen-Chef Erich Staake jetzt mit Vertretern des Schweizer Logistikriesen Hupac intermodal auf der Messe transport logistic in München. Die Shuttle-Züge sollen mehrmals täglich verkehren und so gewährleisten, dass die in Rotterdam aus Übersee eintreffenden Container direkt nach Duisburg weitergeschickt werden.

Von hier werden die Frachten dann weiter nach ganz Europa verteilt. Außerdem planen duisport und Hupac zur Optimierung ihrer Aktivitäten im Rahmen der „Belt & Road“-Initiative eine verstärkte Kooperieren. So werden beide Partner gemeinsam neue Terminals entlang der Seidenstraße entwickeln. Die Güterzugstrecke verläuft in west-östlicher Richtung von Duisburg bis in die chinesische Metropole Chongqing. Hupack Intermodal und Duisport wollen versuchen, die Fahrtzeiten auf dieser Strecke kontinuierlich zu verkürzen.

Pro Woche kommen in Duisburg etwa 35 Güterzüge aus China mit Produkten an, die entweder zu den Seehäfen oder in die europäischen Nachbarstaaten weitertransportiert werden. Diese Verbindung kann zwar See- oder Luftfracht mit dem Fernen Osten nicht ersetzen, zumindest aber ergänzen. Mit Laufzeiten ab Duisburg zu den Logistikzentren in China zwischen derzeit noch rund zwei Wochen ist die Verbindung über die neue Seidenstraße schneller als das Schiff und zugleich deutlich günstiger als der Transport per Luftfracht. Mittelfristig sollen die Züge dann auch weniger als zwölf Tage unterwegs sein.