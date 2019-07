Duisport baut sein China-Geschäft an der Seidenstraße aus : Duisburger Hafen baut Railterminal in Minsk

Duisburger Hafen baut Railterminal in Minsk

Duisport baut sein China-Geschäft an der Seidenstraße aus

Die Duisburger Hafen AG (duisport) wird im weißrussischen Minsk ein Railterminal inklusive Logistikareal errichten. Partner sind China Merchants China-Belarus, die weißrussische Staatsbahn und das Schweizer Unternehmen Hupac.

Hierzu wurde jetzt in Minsk eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben. Dadurch baue duisport seine führende zentraleuropäische Position im Chinahandel entlang der Korridore der „Belt & Road“-Initiative aus, teilte der Hafen am Dienstag mit. duisport hat sich bereits Anfang 2018 mit einer Minderheitsbeteiligung an der Entwicklungsgesellschaft des geplanten weltweit größten Industrie- und Logistikparks Great Stone nahe dem weißrussischen Minsk beteiligt.