Technik aus den USA : 3D-Kransimulator im Duisburger Hafen vorgestellt

Duisburg Duisport hat seinen eigenen 3D-Kransimulator im Duisburger Hafen vorgestellt. Damit setzt der weltweit größte Binnenhafen neue Maßstäbe auf dem Gebiet der technischen Weiterentwicklung.

Der Kransimulator wurde in den USA gefertigt und an die Gegebenheiten des Duisburger Hafens angepasst. Während der Nutzung bedienen die Mitarbeiter Krananlagen in einer virtuellen Umgebung, die dem realen Kran im Hafen nachempfunden sind.