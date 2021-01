Wie die Innenstadt belebt werden soll : Citybesuch soll zum Freizeiterlebnis werden

Duisburg Duisburgs Wirtschaftsdezernent Andree Haack hat sich gegen Vorwürfe gewehrt, die Stadt erhalte nur Peanuts aus dem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW.

Ein Großteil des Förderprogramms sei für die Kommunen reserviert, die von den Schließungen der Warenhäuser von Galeria Kaufhof betroffen sind, so Haack. Dort konnten Mittel für die Konzeptentwicklung und den Zwischenerwerb der Warenhäuser beantragt werden. Dies sei in Duisburg bekanntlich nicht der Fall: Sowohl Karstadt im Forum als auch Galeria Kaufhof an der Düsseldorfer Straße existieren weiter – wenn sie auch zurzeit aufgrund des Lockdowns geschlossen sind.