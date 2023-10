Institution in Duisburg Scheuermann feiert fünften Deutschen Buchhandlungspreis

In der Buchhandlung Scheuermann auf dem Sonnenwall gab es jetzt etwas Außergewöhnliches zu feiern: Denn nach den Jahren 2015, 2016, 2017 und 2018 erhielt die Duisburger Buchhandlung in diesem Jahr erneut den Deutschen Buchhandlungspreis in der Kategorie „Hervorragende Buchhandlungen“.