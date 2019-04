Früherer Kripo-Chef Heinz Sprenger ist tot : Duisburg trauert um den „wahren Schimanski“

Heinz Sprenger im Jahr 2017, zehn Jahre nach den „Mafia-Morden“, vor dem damaligen Restaurant Da Bruno, das zwischenzeitlich „Franky’s Club Restaurant“ hieß. Durch die Ermittlungen in diesem Fall wurde Sprenger bundesweit bekannt. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Duisburgs bekanntester Mordermittler Heinz Sprenger ist tot. Der gebürtige Mülheimer starb im Altern von 66 Jahren. Bekannt wurde er vor allem durch die Aufklärung der Mafia-Morde und sein Engagement für den Kinderschutz.

„Der wahre Schimanski – Meine spektakulärsten Fälle als Duisburger Chefermittler“ hieß sein Buch, in dem er haarsträubende Fälle aus dem Alltag der Mordkommission schilderte. In der arbeitete Heinz Sprenger seit 1993, bevor er einige Jahr später deren Leitung übernahm. Das Buchcover zeigt eine etwas ältere Aufnahme von ihm – mit Oberlippenbart, wie man ihn vor allem in den 1980er Jahren trug. Der Bart, seine Funktion und sein Einsatzort bildeten tatsächlich Gemeinsamkeiten zum Tatort-Kommissar Horst Schimanski. Als Mensch war Sprenger aber ein ganz anderer, wie Stefan Hausch am Dienstag im Gespräch mit unserer Zeitung schilderte. Hausch, inzwischen Sprecher der Duisburger Polizei, war langjähriger Arbeitskollege Sprengers in der Mordkommission gewesen.

„So rustikal wie Schimanski ist er nie aufgetreten. Mit in die Luft schießen und schreien löst man keine Mordfälle“, so Hausch. Bundesweit bekannt wurde Heinz Sprenger durch die Aufklärung der Mafia-Morde von August 2007, als sechs Menschen vor dem Restaurant „Da Bruno“ erschossen wurden. Das war für Sprenger mit einem ungeheuren Arbeitsaufwand verbunden: Er opferte seine Wochenenden, arbeitete in unzähligen Überstunden und musste zu zahlreichen Dienstreisen nach Italien. Am Ende aber stand der Erfolg. Und sein Fleiß, sein Ehrgeiz und seine Akribie waren stets Kennzeichen seiner Arbeit. „Dabei hatte er aber immer auch die Belange seiner Mitarbeiter im Blick“, sagt Stefan Hausch.

INFO Höchste Ehrung durch den BDK Auszeichnung Für das Engagement im Kinderschutz und die Riskid-Gründung verlieh der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) Heinz Sprenger im Jahr 2009 gemeinsam mit Ralf Kownatzki den „Bul le Mérite“, die höchste Auszeichnung, die der BDK zu vergeben hat. Spendenkonto Riskid e.V., Deutsche Bank Duisburg Bankleitzahl: 35070024, Kontonummer: 3090255, IBAN: DE51 350 700 240 3090255 00

Später wechselte Heinz Sprenger von Duisburg nach Mülheim, wo er als Dienstgruppenleiter arbeitete. Seitdem war das Polizeipräsidium in Essen für ihn zuständig. Von seinen Erfahrungen und Erinnerungen profitierten dann auch noch angehende Polizisten: Sprenger unterrichtete auch noch hauptamtlich an der Polizei-Fachhochschule. Seine erfolgreiche Arbeit blieb auch der Politik nicht verborgen. So gehörte Sprenger auch eine zeitlang der „Bosbach-Kommission“ an, die im Auftrag der NRW-Landesregierung die Sicherheit des Landes mit größtmöglicher Freiheit zu gewährleisten versuchte. „Dort ist er auf eigenen Wunsch wieder ausgeschieden. Ihm ging das nicht schnell genug, er wollte lieber handeln statt reden“, sagt Stefan Hausch.

Sprengers Buch schilderte spektakuläre Fälle. Foto: Riva-Verlag

Neben seinem beruflichen Engagement hatte sich Heinz Sprenger in den vergangenen Jahren den Kampf gegen Kindesmisshandlung zur Lebensaufgabe gemacht. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern Ralf Kownatzki und Peter Seiffert, dem Chefarzt der Kinderklinik am Helios Krankenhaus St. Johannes in Hamborn, gründete er den Verein „Riskid“. Erschütternde Fälle von Kindestötungen und Kindesmissbräuchen waren der Anstoß. Sprengers Ansatz war es, die Daten behandelnder Kinderärzte besser zu vernetzen, damit die Täter ihr Tun nicht durch „Ärzte-Hopping“ und Lügen länger vertuschen konnten. Auf diese Weise versucht der Verein bis heute, mehr für das Kindeswohl zu tun und präventiv gegen Kindesmissbrauch vorzugehen.